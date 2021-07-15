Все самолеты, летевшие в "Шереметьево", направлены в другие города и аэропорты.

В России из-за сильного ливня, обрушившегося на Москву и Подмосковье, затопило территорию международного аэропорта "Шереметьево".

Видео, на которых видно стоящие в воде самолеты на летном поле, публикуют очевидцы в соцсетях.

Информацию о затопленном аэропорте подтвердил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

"Около десяти улиц и дорог подтоплены из-за ливня в Москве. Кроме того, местами подтоплена территория аэропорта "Шереметьево", самолеты стоят в воде", – отметил он.

Читайте такжеВ Европе несколько стран пострадали от ураганов и ливней (видео)Кроме того, сообщается, что самолеты, летевшие в аэропорт "Шереметьево", направлены в другие города и аэропорты. Всего перенаправлено 16 рейсов.

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Автор: Катерина Шварц