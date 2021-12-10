Qatar Airways будет использовать на маршруте Одесса-Доха среднемагистральные самолеты Airbus A320 в компоновке бизнес и эконом-классов.

Авиакомпания Qatar Airways, которая получила звание лучшей авиакомпании в 2021 году в рейтингах Skytrax и Airline Ratings выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи.

Рейс был выполнен 9 декабря. Об этом сообщает Avianews.com.

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Qatar Airways будет использовать на маршруте Одесса-Доха среднемагистральные самолеты Airbus A320 в компоновке бизнес и эконом-классов.

Если лоукостеры размещают в таких самолетах 180 мест, то в салоне Qatar Airways установлены только 132 места: 12 в бизнес-классе и 120 в эконом-классе.

Такая компоновка позволила разместить в бизнес-классе кресла, которые раскладываются в горизонтальные кровати.

В полете пассажиры всех классов смогут бесплатно использовать развлекательную систему. Получить к ней доступ можно через экраны, которыми оснащены все кресла.

Зарядить ноутбуки и мобильные телефоны путешественники могут с помощью розеток, которые есть в салонах как бизнес, так и эконом-классов.

Авиакомпания намерена летать в Одессу три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылеты из Дохи запланированы в 08:30, из Одессы — в 16:45.

Такое расписание позволяет стыковать новое направления в Дохе с другими рейсами Qatar Airways в города Азии, Африки, Америки, Австралии и Ближнего Востока.

Расписание рейсов:

Доха 08:30 → Одесса 12:45, вторник, четверг, суббота

Одесса 16:45 → Доха 22:50, вторник, четверг, суббота

Qatar Airways и Украина:

В декабре 2020 года авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в Украину.

С 16 декабря 2021 года авиакомпания восстановит докризисную частоту полетов в украинскую столицу и будет летать в аэропорт Борисполь 14 раз в неделю.

Авиакомпания получила звание лучшей в 2021 году и имеет рейтинг 5* по версии Skytrax.

Также авиакомпания была признана лучшей в мире по версии Skytrax 2019.

Автор: Елена Коваленко