Женщина написала заявление на увольнение по соглашению сторон / коллаж УНИАН, скриншот с видео

Инспектора Львовской таможни Юлию Дрыгу никто не заставлял писать заявление об увольнении после того, как она продемонстрировала известному блогеру незадекларированные дорогостоящие аксессуары. Об этом заявил руководитель таможни Андрей Кузник, говорится в сюжете ТСН.

По его словам, женщина написала заявление на увольнение по соглашению сторон. Делать это ее никто не заставлял.

"Никто не принуждал и не заставлял. У нас есть закон о борьбе с коррупцией, то есть имущество должно быть задекларированным. Часы Cartier за 5 тысяч долларов точно должны быть задекларированы", - заявил он.

Комментируя ее слова о том, что она работает "немножко на себя, немножко на государство, Кузник отметил: "Это совместительство. Если ты имеешь еще где-то какой-то доход, его надо декларировать".

Одна из уже бывших коллег Дрыги считает несправедливым такое отношение к ней.

"Она была положительным и хорошим человеком, и то, что ее осветили в таком образе - это несправедливо", - отметила работница таможни.

Еще один бывший коллега инспектора рассказал, что, по его мнению, Дрыга одевалась недорого, а часы марки Cartier на ней он не замечал.

Скандал с ценным "луком" работницы Львовской таможни

Недавно в сети распространилось скандальное видео с работницей Львовской таможни Юлией Дрыгой, которая похвасталась блогеру Николасу Карме своим дорогим нарядом и аксессуарами.

Она рассказала, что имеет шляпу от Руслана Багинского за 18 тысяч гривен, поводок для собаки от Gucci за 200 долларов и сумку Louis Vuitton за 1500 долларов. Также женщина показала обувь Hermes (800 долларов), часы от Cartier (около 5 тысяч долларов), пиджак HM (2 тысячи гривен) и лосины Calzedonia (1500 тысячи). На вопрос, где она работает, Дрыга ответила: "Немножко на себя, немножко на государство".

Вскоре руководитель Львовской таможни Андрей Кузник заявил, что Дрыга теперь их бывшая сотрудница. По его словам, женщина занимала должность главного инспектора управления административно-хозяйственной деятельности с августа 2023 года.

Впоследствии Дрыга рассказала журналисту Тарасу Середичу, что часы Cartier - копия, а сумка Louis Vuitton из старой коллекции, она ее купила за деньги от своего бизнеса - интернет-магазина.

За 2023 год Дрыга задекларировала 136 тысяч гривен заработной платы на таможне и 41 тысячу зарплаты от частного предприятия.

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