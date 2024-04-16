Коллега уволенного инспектора таможни считает несправедливым такое отношение к ней.

Инспектора Львовской таможни Юлию Дрыгу никто не заставлял писать заявление об увольнении после того, как она продемонстрировала известному блогеру незадекларированные дорогостоящие аксессуары. Об этом заявил руководитель таможни Андрей Кузник, говорится в сюжете ТСН.

По его словам, женщина написала заявление на увольнение по соглашению сторон. Делать это ее никто не заставлял.

"Никто не принуждал и не заставлял. У нас есть закон о борьбе с коррупцией, то есть имущество должно быть задекларированным. Часы Cartier за 5 тысяч долларов точно должны быть задекларированы", - заявил он.

Комментируя ее слова о том, что она работает "немножко на себя, немножко на государство, Кузник отметил: "Это совместительство. Если ты имеешь еще где-то какой-то доход, его надо декларировать".

Одна из уже бывших коллег Дрыги считает несправедливым такое отношение к ней.

"Она была положительным и хорошим человеком, и то, что ее осветили в таком образе - это несправедливо", - отметила работница таможни.

Еще один бывший коллега инспектора рассказал, что, по его мнению, Дрыга одевалась недорого, а часы марки Cartier на ней он не замечал.

Скандал с ценным "луком" работницы Львовской таможни

Недавно в сети распространилось скандальное видео с работницей Львовской таможни Юлией Дрыгой, которая похвасталась блогеру Николасу Карме своим дорогим нарядом и аксессуарами.

Она рассказала, что имеет шляпу от Руслана Багинского за 18 тысяч гривен, поводок для собаки от Gucci за 200 долларов и сумку Louis Vuitton за 1500 долларов. Также женщина показала обувь Hermes (800 долларов), часы от Cartier (около 5 тысяч долларов), пиджак HM (2 тысячи гривен) и лосины Calzedonia (1500 тысячи). На вопрос, где она работает, Дрыга ответила: "Немножко на себя, немножко на государство".

Вскоре руководитель Львовской таможни Андрей Кузник заявил, что Дрыга теперь их бывшая сотрудница. По его словам, женщина занимала должность главного инспектора управления административно-хозяйственной деятельности с августа 2023 года.

Впоследствии Дрыга рассказала журналисту Тарасу Середичу, что часы Cartier - копия, а сумка Louis Vuitton из старой коллекции, она ее купила за деньги от своего бизнеса - интернет-магазина.

За 2023 год Дрыга задекларировала 136 тысяч гривен заработной платы на таможне и 41 тысячу зарплаты от частного предприятия.

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