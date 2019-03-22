"Разводят Запад, как щенков": эксперт раскрыл роль Порошенко в отмене статьи о незаконном обогащении
Украина находится под клептократическим управлением, заявил политический аналитик, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний.
"Украинская власть ворует у государства. Очевидно, что, как минимум, Запад наша власть обманывает", – считает он. Об сообщает "Главред".
По его словам, яркий пример – все антикоррупционные институты, которые просил Запад за свою поддержку, не веря, что Генпрокуратура, которая имела все полномочия для борьбы с коррупцией, могла здесь что-то сделать. Украинская власть все создала, но эти органы вообще не работают, отметил эксперт.
"Вернее – они работают, но выдаивая деньги граждан на свою зарплату. Плюс, как показывают журналистские расследования, еще и выдаивают взятки от мародеров. А цель, которую ставил Запад – борьба с коррупцией – не реализуется", – рассказал Доний.
Иллюзорным является даже сотрудничество с Западом, оно одностороннее, добавил он.
"Запад дает Украине деньги, а наша власть представителей Запада "разводит", как щенков, давая обещания, а на самом деле смеясь и расхищая деньги не только из бюджета, но и из западной помощи", – заявил аналитик.
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Что касается отмены статьи о незаконном обогащении, то она сознательно создавалась так, чтобы ее можно было отменить.
"Это была многоходовка, сделка власти. Она была нужна для того, чтобы в очередной раз обмануть Запад, чтобы снова получить деньги за то, что власть не собиралась делать. И о том, что эта статья впоследствии будет отменена, говорили с самого начала. В частности, и о том, что она не соответствует Конституции Украины. Например, об этом сразу говорил журналист Владимир Бойко. То есть изначально эта статья была заблуждением, аферой", – пояснил Доний.
Он уверен, что Конституционный суд – не самостоятельный орган, треть его состава вообще назначается президентом. То есть это абсолютно подконтрольный президенту орган: "Какие решения хотел президент – такие они и принимают".
"Почему именно под выборы? Может, это был страх президента за собственное будущее – подсознательно он понимает, что может потерять должность. И мы не знаем, какие дела уже доходили до завершения, до судебного разбирательства. А теперь все дела нужно будет начинать с нуля. Но теперь, как минимум, на полгода дела будут развалены. Тактически это успех власти. А то, что статья была отменена до выборов, об этом поговорят и забудут", – резюмировал Доний.