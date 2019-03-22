"Разводят Запад, как щенков": эксперт раскрыл роль Порошенко в отмене статьи о незаконном обогащении

Президент подсознательно понимает, что может потерять должность, отметил аналитик

Украина находится под клептократическим управлением, заявил политический аналитик, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний.

"Украинская власть ворует у государства. Очевидно, что, как минимум, Запад наша власть обманывает", – считает он. Об сообщает "Главред".

По его словам, яркий пример – все антикоррупционные институты, которые просил Запад за свою поддержку, не веря, что Генпрокуратура, которая имела все полномочия для борьбы с коррупцией, могла здесь что-то сделать. Украинская власть все создала, но эти органы вообще не работают, отметил эксперт.

"Вернее – они работают, но выдаивая деньги граждан на свою зарплату. Плюс, как показывают журналистские расследования, еще и выдаивают взятки от мародеров. А цель, которую ставил Запад – борьба с коррупцией – не реализуется", – рассказал Доний.

Иллюзорным является даже сотрудничество с Западом, оно одностороннее, добавил он.

"Запад дает Украине деньги, а наша власть представителей Запада "разводит", как щенков, давая обещания, а на самом деле смеясь и расхищая деньги не только из бюджета, но и из западной помощи", – заявил аналитик.

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Что касается отмены статьи о незаконном обогащении, то она сознательно создавалась так, чтобы ее можно было отменить.

"Это была многоходовка, сделка власти. Она была нужна для того, чтобы в очередной раз обмануть Запад, чтобы снова получить деньги за то, что власть не собиралась делать. И о том, что эта статья впоследствии будет отменена, говорили с самого начала. В частности, и о том, что она не соответствует Конституции Украины. Например, об этом сразу говорил журналист Владимир Бойко. То есть изначально эта статья была заблуждением, аферой", – пояснил Доний.

Он уверен, что Конституционный суд – не самостоятельный орган, треть его состава вообще назначается президентом. То есть это абсолютно подконтрольный президенту орган: "Какие решения хотел президент – такие они и принимают".

"Почему именно под выборы? Может, это был страх президента за собственное будущее – подсознательно он понимает, что может потерять должность. И мы не знаем, какие дела уже доходили до завершения, до судебного разбирательства. А теперь все дела нужно будет начинать с нуля. Но теперь, как минимум, на полгода дела будут развалены. Тактически это успех власти. А то, что статья была отменена до выборов, об этом поговорят и забудут", – резюмировал Доний.