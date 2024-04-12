На таможне сообщили, что начали проверку.

Главный инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга потеряла работу после рассказа о том, сколько стоят ее одежда и аксессуары.

Сегодня в сети обратили внимание на видео Tik-Tok блогера Николаса Кармы, который спрашивает у прохожих о стоимости их "лука". В новом видео Дрыга рассказывает, что имеет шляпу от Руслана Багинского за 18 тысяч гривень, поводок для собаки от Gucci за 200 долларов и сумку Louis Vuitton за 1500 долларов.

Также женщина показала обувь Hermes (800 долларов), часы от Cartier (около 5 тысяч долларов), пиджак HM (2 тысячи гривень) и лосины Calzedonia (1500 тысячи). На вопрос, где она работает, Дрыга ответила: "Немножко на себя, немножко на государство".

Вскоре руководитель Львовской таможни Андрей Кузник заявил, что Дрыга теперь является их бывшей сотрудницей. По его словам, женщина занимала должность главного инспектора управления административно-хозяйственной деятельности с августа прошлого года.

"После сегодняшнего видео начата проверка, в рамках которой Дрыга Юлия была приглашена для дачи объяснений в отдел по вопросам предотвращения коррупции. Направлено информирование в НАПК с целью проведения проверки и соответствующего реагирования. Дрыга Юлия написала заявление на увольнение по соглашению сторон, на основании которого мною подписан соответствующий приказ", - написал он в социальной сети Facebook.

Реакция Дрыги на скандал:

Женщина рассказала журналисту Тарасу Середичу, что часы Cartier - копия, а сумка Louis Vuitton из старой коллекции, она ее купила за деньги от своего бизнеса - интернет-магазина.

"В то же время на мой конкретный вопрос: "Что из того всего, что вы назвали на видео, является оригиналом?" девушка ответила: "Ничего", - написал он.

Отметим, что в 2023 году Юлия Дрыга задекларировала 136 тысяч гривен заработной платы на таможне и 41 тысячу зарплаты от частного предприятия.

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