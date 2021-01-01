С 1 декабря 2021 года зарплаты вырастут еще на 8,4%.

С 1 января заработная плата педагогов выросла на 20%.

Как сообщили в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки, в государственном бюджете на 2021 год МОН предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году. «В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из общей суммы расходов на образование субвенции составляют 103,7 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. В министерстве уточняют, что, в частности, образовательная субвенция (заработные платы педагогов) составляет 99,65 млрд грн (в 2020 году – 80,9 млрд грн), субвенция на обеспечение общего среднего образования «Новая украинская школа» – 1,42 млрд грн, субвенция на реализацию программы «Способная школа для лучших результатов» – 1,0 млрд грн (в 2020 году – 0,5 млрд грн).

Также, добавляют в МОН, предусмотрена новая субвенция объемом 1,0 млрд грн на мероприятия, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.

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Автор: УНИАН