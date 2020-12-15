Учебная программа МРА - часть корпоративной социальной ответственности группы "Метинвест".

Разработанная компанией "Метинвест" учебная программа МРА (Master of Public Administration) помогает украинским муниципальным управленцам лучше ознакомиться с местными проблемами и перенимать мировой опыт их решения.

Как сообщает "5 канал", эта программа помогает подготовить эффективных руководителей: которые управляют бюджетами, привлекают инвестиции и повышают уровень жизни.

Читайте такжеОбучают городских управленцев: проект "Метинвеста" победил в конкурсе Глобального договора ООНСлушатели учебной программы, среди которых - большинство с двумя-тремя высшими образованиями, отмечают, что МРА кардинально отличается от традиционного обучения.

Как рассказал один из участников программы, директор департамента здравоохранения Мариуполя Андрей Ремпель, теория в рамках МРА дается кратко.

"... Теоретические знания даются в тех объемах, которые необходимы для усвоения практических кейсов", – отметил он.

Поделился впечатлениями от учебы и Егор Мороз, начальник юридического управления Запорожского облсовета. Он отметил, что эти знания - о психологии, о том, как мы должны воспринимать людей и как выстраивать отношения с ними и непосредственно с подчиненными.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН