В этом году Минцифра запустила революционные цифровые продукты – мобильное приложение и портал государственных услуг.

Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время онлайн-презентации рассказал о 100 цифровых побед Мінцифри в 2020 году. Анонсированные новые масштабные национальные проекты Минцифры, представят 26 января. Цифровизация мира – неизбежна. Лишь внедрив онлайн-технологии на всех уровнях — от общенационального до бытового – мы изменим страну.

Именно поэтому команда Минцифры уже более года строит цифровое государство с удобными государственными сервисами, которые упрощают жизнь украинцев. "Мы вместе с Президентом придумали идею, которая зажигает нас каждый день. Это идея – создать самую удобную страну в мире, с точки зрения взаимодействия государства и человека, государства и бизнеса. Это вызов для нас, но у нас есть все, чтобы это осуществить сегодня», – заявил Михаил Федоров во время презентации.

По его словам, в этом году Минцифра запустила революционные цифровые продукты – мобильное приложение и портал государственных услуг. Украинцам доступны 9 документов в смартфоне. А также 50 услуг на портале. Среди которых и самая быстрая регистрация бизнеса в мире.

Также в 2020 году Минцифра запустила Проект еМалятко. Министр цифровой трансформации отметил, что благодаря этому сервису Украина стала лидером в мире по количеству государственных онлайн-услуг для родителей новорожденных. Это сразу 9 услуг по одному заявлению. Услуга доступна уже в 745 населенных пунктах Украины.

Самая быстрая онлайн-регистрация бизнеса в мире доступна на портале действие. Где каждый украинец может зарегистрировать ФЛП за 15 минут, а ООО – по 30. Уже более 200 тысяч украинцев за год воспользовались онлайн - услугами для ФЛП.

По словам Михаила Федорова, запуск многих услуг в онлайне стал возможным благодаря особой системе “Трембита”, в которой происходит взаимодействие между всеми базовыми реестрами.

Глава Минцифры также рассказал о других объектах. Действие City — специальный правовой режим и лучшие налоговые условия для креативной индустрии и IT-рынка. Проект планируют запустить в первой половине 2021 года.

Проект Дія. Цифровое образование, цель которого – научить базовым цифровым навыкам всех украинцев. Меньше чем за год более 400 тысяч жителей страны прошли обучение на портале. "Я хотел бы, чтобы цифровой грамотности вообще учились с детства", — сказал Михаил Федоров.

Минцифра также заботится о безопасности детей — разработала национальную стратегию защиты детей в цифровой среде на 2021-2025 годы. Кроме того, начал работать чат-бот "Киберпес" по противодействию кибербуллингу, в котором дети, их родители и опекуны могут узнать, как бороться с буллингом в сети.

Также Минцифра создала проект для предпринимателей – Дія.Бізнес. В 2020 году Минцифра начала создание сети офлайн-центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес и запустила онлайн-консультации для бизнеса на портале. По словам, Михаила Федорова, одна из главных целей Министерства – построить страну предпринимателей. В частности, он гордится тем, что в 76 учебных заведениях уже стартовал курс по предпринимательству.

Он также отметил, что сервисы Минцифры имеют значительный антикоррупционный эффект — благодаря цифровизации государственных услуг Минцифра экономит государству более 3 млрд гривен ежегодно.

Кроме того, следующий шаг для страны — в 2021-м Украина начинает переходить в режим "без бумаг", когда все услуги станут цифровыми. И чиновники не смогут требовать бумажные справки.

Минцифра также собрала более подробную информацию о 100 цифровых побед по ссылке.

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Автор: УНИАН