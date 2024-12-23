Военнообязанный украинец Игорь М. получил пять лет лишения свободы за самовольное оставление части (СЗЧ), когда он "просто вернулся домой", ходил на работу и зарабатывал деньги, пишет "Главком". При этом Новоселицкий районный суд Черновицкой области судил его "за дезертирство", об этом говорится в приговоре.
Сообщается, что мужчина был мобилизован еще в марте 2023 года, однако уже через месяц он "был обнаружен" дома своей бывшей женой. Он целый год жил вместе с ней и ребенком, зарабатывал деньги для семьи и, по словам мачехи суду, "ни от кого не прятался".
Однако уже через год, 3 апреля 2024 года его задержали правоохранители.
Различие СЗЧ и дезертирства
Понятие "СЗЧ" и "Дезертирство" в Уголовном кодексе Украины находятся рядом. Статья 407 "Самовольное оставление воинской части или места службы" предусматривает наказание — от пяти до десяти лет лишения свободы — при условии действия военного положения. Статья 408 "Дезертирство" предусматривает наказание — от пяти до двенадцати лет.
Суды, в свою очередь, работают согласно определенному алгоритму и заявляют, что между этими понятиями есть разница. Верховный суд заявил в постановлении от 30 января 2024 года, что "у дезертирства есть цель".
"Военнослужащий намерен уклоняться от военной службы в течение не трех суток, месяца, двух месяцев (то есть не временно), а уклониться от военной службы вообще и навсегда", - говорится там.
Ранее УНИАН сообщал, что играет наибольшую роль в самовольном оставлении части. Своей версией поделился Герой Украины и офицер НГУ Дмитрий Финашин. Он считает, что командир подразделения не только должен действовать профессионально, но еще и создать "здоровый климат" в коллективе.