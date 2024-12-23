Украинец был мобилизован в 2023 году, но уже через месяц "спокойно вернулся домой".

Военнообязанный украинец Игорь М. получил пять лет лишения свободы за самовольное оставление части (СЗЧ), когда он "просто вернулся домой", ходил на работу и зарабатывал деньги, пишет "Главком". При этом Новоселицкий районный суд Черновицкой области судил его "за дезертирство", об этом говорится в приговоре.

Сообщается, что мужчина был мобилизован еще в марте 2023 года, однако уже через месяц он "был обнаружен" дома своей бывшей женой. Он целый год жил вместе с ней и ребенком, зарабатывал деньги для семьи и, по словам мачехи суду, "ни от кого не прятался".

Однако уже через год, 3 апреля 2024 года его задержали правоохранители.

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Различие СЗЧ и дезертирства

Понятие "СЗЧ" и "Дезертирство" в Уголовном кодексе Украины находятся рядом. Статья 407 "Самовольное оставление воинской части или места службы" предусматривает наказание — от пяти до десяти лет лишения свободы — при условии действия военного положения. Статья 408 "Дезертирство" предусматривает наказание — от пяти до двенадцати лет.

Суды, в свою очередь, работают согласно определенному алгоритму и заявляют, что между этими понятиями есть разница. Верховный суд заявил в постановлении от 30 января 2024 года, что "у дезертирства есть цель".

"Военнослужащий намерен уклоняться от военной службы в течение не трех суток, месяца, двух месяцев (то есть не временно), а уклониться от военной службы вообще и навсегда", - говорится там.

Ранее УНИАН сообщал, что играет наибольшую роль в самовольном оставлении части. Своей версией поделился Герой Украины и офицер НГУ Дмитрий Финашин. Он считает, что командир подразделения не только должен действовать профессионально, но еще и создать "здоровый климат" в коллективе.

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