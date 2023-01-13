По словам премьера, европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции.

Украина рассчитывает пройти путь переговоров относительно вступления в Европейский Союз менее чем за два года.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций.

"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Объем работы колоссальный. В то же время мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции. Ярким свидетельством этого станет визит в ближайшие недели президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это будет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт к переговорному процессу о вступлении Украины", - отметил Шмыгаль.

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Вступление Украины в Евросоюз

Как сообщал УНИАН, на 3 февраля в Украине запланировано проведение саммита Украина – ЕС. Среди приоритетных вопросов, на нем будут обсуждаться успехи в выполнении Украиной семи рекомендаций, необходимых для перехода к передвступительным переговорам с ЕС.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

В то же время Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить. В частности, среди этих рекомендаций – ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и тому подобное.