По его словам, Украина готова к изменениям и работе, чтобы ускорить евроинтеграцию.

На саммите Украина-ЕС одной из тем станут предварительные переговоры по вступлению в Евросоюз.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью чешскому изданию Denik рассказал, что мероприятие пройдет в Киеве 3 февраля.

"3 февраля состоится очередной саммит Украина-ЕС, одной из ключевых тем которого станут предварительные переговоры по членству нашей страны в Европейском союзе", - подчеркнул глава МИД.

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По его словам, Украина готова к изменениям и работе, чтобы ускорить евроинтеграцию. Кулеба заявил, что решение о вступлении Украины в ЕС зависит также от политической воли всех членов.

"Сегодня Украина делает все, чтобы в кратчайшие сроки стать членом ЕС. У нас есть все необходимые предпосылки и потенциал, а также политическая воля для скорейшего выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии. В то же время членство Украины в ЕС зависит от общего политического решения всех стран объединенной Европы и от преимуществ, которые мы предлагаем европейскому сообществу", - подчеркнул министр.

Вступление Украины в Евросоюз

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

11 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина хочет до конца года выполнить все 7 условий Еврокомиссии и перейти к переговорам относительно членства в ЕС.

В конце декабря стало известно, Еврокомиссия весной предварительно оценит прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

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