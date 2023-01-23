Шел 11-й месяц войны, представители украинской власти непрерывно заявляли о необходимости эвакуации из населенных пунктов, где продолжаются ожесточенные боевые действия. Война не терпит легкомыслия, она – жестокая тетка, с которой промедление и заигрывание со смертью заканчиваются очень печально. И если еще смириться с выбором взрослого человека самому остаться на линии огня можно, то принять факт того, что взрослые решили не ехать из "ада", имея малолетних детей, слишком сложно.

Наверное, все читали историю из Авдеевки, где мама оставила 6-летнюю дочь Элю с дедушкой и бабушкой, а сама находится за границей. Волонтеры обращали внимание на тяжелое эмоциональное состояние ребенка и несколько раз предлагали его родным эвакуироваться, но получали отказ. И вот стало известно, что 6-летняя Эля из Авдеевки умерла... от сердечного приступа во время очередного обстрела.

6-летняя Эля из Авдеевки умерла... от сердечного приступа во время очередного обстрела

О смерти девочки сообщила ее бабушка в полицию. Она пыталась реанимировать внучку, но все зря. Уже открыто уголовное производство по статье 115 УКУ с пометкой естественная смерть. Что шокирует в этой истории: прежде всего безответственность матери, которая, находясь за границей, оставила ребенка под обстрелами. Конечно, вызывает возмущение и бездумность бабушки и дедушки. И они – не опекуны ребенка, поэтому их ответственность лежит не в законной плоскости, а в моральной. Будет ли наказана мать за смерть собственного ребенка? Вряд ли. Во-первых, с ней никто из представителей местной власти, соцслужб или волонтеров не общался и не предлагал ей вывезти ребенка в безопасное место. Во-вторых, страшно об этом писать, но такой случай, очевидно, не единичный. Сколько детей, родители которых отказывались эвакуироваться, погибли в горячих точках в результате обстрелов рашистов? Скольких деток уже никогда не найдут под завалами?

История из Авдеевки показательна, она обнажает важнейшую проблему украинцев в условиях полномасштабной войны: ребенок ничего не решает, он фактически в нашем "плену" остается заложником ужасных обстоятельств. В Украине до сих пор не наработан закон о принудительной эвакуации детей из горячих точек. На примере умершей Эли поясним: ее дедушка и бабушка – не опекуны, то есть они фактически не несут ответственности за жизнь и здоровье ребенка, за оставление его в опасности. Если бы был принят соответствующий документ, позволяющий эвакуировать малолетних детей из зоны активных боевых действий без согласия родителей или опекунов, мы могли бы сохранить больше жизней будущего поколения, мы уберегли бы крох от многих травм... Да, многие считают принудительную эвакуацию едва не повторением 1944 году с депортацией крымскотатарского народа. Но Украина - не СССР.

История из Авдеевки показательна, она обнажает важнейшую проблему украинцев в условиях полномасштабной войны: ребенок ничего не решает, он фактически в нашем "плену" остается заложником ужасных обстоятельств

Наверное, многие из вас видели фото и видео из Мариуполя, Харькова, Бахмута, где дети играют в футбол, сидят в песочнице или на качелях на фоне черных от обстрелов, выгоревших домов. Или еще хуже: кадры, на которых несовершеннолетние во время обстрелов спокойно продолжают находиться на улице, играть в классики, смеяться с друзьями. О чем это говорит: о том, что наше будущее, наши дети, привыкли к военной реальности и считают ее относительно безопасной. О 100% безопасности не говорим, потому что они все же слышат взрывы, свист ракет и осознают, что вокруг – война.

А по чьей вине у детей так искривляется восприятие жестокой реальности, идет привыкание к ней? Конечно, по вине родителей или опекунов. Ведь оставаться под обстрелами – не выбор малолетних.

Видели ли вы испуганные лица и слезы в глазах малышей, слышали ли вы их крики, когда русня безжалостно обстреливает их города и села? Если да, вы согласитесь, что это – "убийство". Не в прямом смысле этого слова. Так, некоторые родители или опекуны не обращают внимания на огромный страх детей перед лицом настоящей войны – не за десятки километров, а вот здесь, на пороге вашего дома. Взрослые "цепляются" за имущество, дом или квартиру, на которую зарабатывали всю жизнь, за воспоминания, за запах и атмосферу родного города – это все они не желают покидать. И они убивают увиденным и пережитым во время атак РФ в лучшем случае психику своего ребенка, в худшем – отдают свое чадо в объятия смерти.

Почему такие истории будут происходить в будущем, почему и дальше психика детей будет претерпевать тяжелые изменения? Потому что нет ни одного законного механизма принудительной эвакуации малолетних из горячих точек. У нас и так военное положение, так что это уже ограничение прав и свобод, это не должно быть "стопом" для законотворцев. Конечно, будет непросто наработать соответствующий закон, но это – необходимость. Потому что с такими родителями, дедушками и бабушками, как в Авдеевке, мы потеряем значительную часть нашей молодежи, а это – наше будущее.

Здесь, кстати, стоит упомянуть, что на сайте президента уже зарегистрировали петицию о необходимости создания законодательной базы для принудительной эвакуации из зоны проведения активных боевых действий несовершеннолетних без согласия родителей или опекунов. Надеемся, необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов этот документ все же наберет.

Родители и опекуны, пожалуйста, не заставляйте своих детей переживать ужасы оккупации или адских обстрелов, ждать приезда волонтеров, чтобы получить воду или пищу, жить в холоде и в темноте. Спасите их психику, подарите им будущее!

Ольга Робейко