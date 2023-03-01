Глава Донецкой ОВА призвал задуматься украинцев об ответственности, которую берут на себя опекуны, отказываясь покидать горячие точки.

Глава Донецкой ОВА уточнил, сколько украинских детей до сих пор не могут выехать из горячих боевых точек Украины из-за отказа их опекунов от эвакуации.

Как уточнил чиновник на своей странице в Telegram, на территории громад с активными боевыми действиями находится по меньшей мере четыре тысячи детей.

"Сейчас на территории громад, где ведутся активные боевые действия, до сих пор остается почти 4 тысячи детей. Их значительно меньше, чем было год назад, но все равно – это невероятно большое количество детей, которые живут в постоянной опасности", - отмечает Кириленко.

Он призвал граждан задуматься об ответственности, которые они берут на себя, подвергая опасности жизни наименьших из украинцев - детей.

"Это ответственность не только моральная, но и административная. Каждый, кто подписывает отказ от эвакуации, должен полностью осознавать все возможные последствия", - сказал Кириленко.

Кириленко напомнил, что в Донецкой области российские оккупанты за год уже убили 143 ребенка, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Проблема эвакуации детей с прифронтовых территорий

Отметим, что вопрос об эвакуации детей с территорий, на которых ведутся активные боевые действия, является глобальной проблемой для украинских властей с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В основном, трудности вызывает отказ опекунов и их родителей покидать прифронтовые зоны.

Таким образом дети становятся просто заложниками ситуации, ведь не могут свободно распоряжаться своей жизнью и находится в безопасности. Примеров их трагической судьбы уже много. Буквально 12 января в Авдеевке (Донецкая область) умерла под обстрелами 6-летняя девочка. Ее родители также отказались от эвакуации.

На данный момент из-за обострения боев в Донецкой области, в частности, на территории Бахмута, власти Украины инициировали изменения в законодательство для эвакуации детей. Несмотря на то, что город почти что стерли с лица земли войска РФ, в Бахмуте находится порядка сотни "маленьких" украинцев.

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