Глава Донецкой ОВА уточнил, сколько украинских детей до сих пор не могут выехать из горячих боевых точек Украины из-за отказа их опекунов от эвакуации.
Как уточнил чиновник на своей странице в Telegram, на территории громад с активными боевыми действиями находится по меньшей мере четыре тысячи детей.
"Сейчас на территории громад, где ведутся активные боевые действия, до сих пор остается почти 4 тысячи детей. Их значительно меньше, чем было год назад, но все равно – это невероятно большое количество детей, которые живут в постоянной опасности", - отмечает Кириленко.
Он призвал граждан задуматься об ответственности, которые они берут на себя, подвергая опасности жизни наименьших из украинцев - детей.
"Это ответственность не только моральная, но и административная. Каждый, кто подписывает отказ от эвакуации, должен полностью осознавать все возможные последствия", - сказал Кириленко.
Кириленко напомнил, что в Донецкой области российские оккупанты за год уже убили 143 ребенка, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Проблема эвакуации детей с прифронтовых территорий
Отметим, что вопрос об эвакуации детей с территорий, на которых ведутся активные боевые действия, является глобальной проблемой для украинских властей с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В основном, трудности вызывает отказ опекунов и их родителей покидать прифронтовые зоны.
Таким образом дети становятся просто заложниками ситуации, ведь не могут свободно распоряжаться своей жизнью и находится в безопасности. Примеров их трагической судьбы уже много. Буквально 12 января в Авдеевке (Донецкая область) умерла под обстрелами 6-летняя девочка. Ее родители также отказались от эвакуации.
На данный момент из-за обострения боев в Донецкой области, в частности, на территории Бахмута, власти Украины инициировали изменения в законодательство для эвакуации детей. Несмотря на то, что город почти что стерли с лица земли войска РФ, в Бахмуте находится порядка сотни "маленьких" украинцев.