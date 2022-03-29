Последние месяцы 60-летняя Оксана Павловская тяжело болела и нуждалась в сложном лечении, которое прервала развязанная Путиным война.

С большим прискорбием сообщаем о смерти обозревателя УНИАН Оксаны Павловской. Причиной ее смерти стала война.

Оксана Артуровна - как называли ее коллеги – была душой коллектива, проработав в нашем агентстве почти 18 лет. Она прошла практически все ступени журналистской карьеры, включая должности редактора, старшего редактора и обозревателя. Высокая эрудиция и профессиональное мастерство находили отражение в ее журналисткой работе, в глубоких и интересных статьях и интервью, посвященных развитию экономики, энергетики, социальной сферы Украины.

Все эти годы она не прекращала передавать свои глубокие знания молодым поколениям журналистов. И за это мы всегда будем признательны Оксане Артуровне. А еще она была многим из нас добрым, мудрым другом и советчиком.

Последние месяцы 60-летняя Оксана Павловская тяжело болела и нуждалась в сложном лечении. Безжалостная война, которую развязала кровавая российская орда против нашей страны, прервала это лечение и, таким образом, перечеркнула надежду на выздоровление. Поэтому мы, УНИАН, считаем Оксану Павловскую - жертвой путинской россии.

Всю профессиональную жизнь Павловская создавала летопись независимой Украины, отдавая этому всю свою щедрую душу, став известной в стране журналисткой под псевдонимом Нана Черная. И в эти драматические дни, которые сейчас переживает наша страна и каждая украинская семья, мы будем помнить о тех, кто создавал новую страну.

Оксана Артуровна, твои читатели и твои коллеги тебя не забудут!