Умер основатель и глава информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Его смерть наступила в Киеве сегодня, 28 мая. Об этом сообщили журналисты издания.

Александр Мартыненко родился в 1960 году, окончил экономический факультет Харьковского государственного университета. В течение двух лет работал корреспондентом, редактором отдела газеты "Ориентир Дип", а в 1992 году стал главным редактором агентства "Харьков-новости". Тогда же Мартыненко создал и стал руководителем "Интерфакс-Украина".

Кроме того, он был заместителем главы (1991) и консультантом (2001) Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины (1998-2001), секретарем Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины (2001-2002), членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (2002-2003).

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Также Мартыненко при жизни получил следующие награды:

кавалер ордена "За заслуги" III степени (2022),

ордена князя Ярослава Мудрого V степени (2020).

В 2010 году он стал заслуженным журналистом Украины.

На данный момент причина смерти неизвестна.

Выражаем искренние соболезнования близким и родным Александра Мартыненко.

Смерть выдающихся украинцев - последние новости

Как писал УНИАН, 11 мая умер украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий. На момент смерти ему было 68 лет. В последнее время его беспокоили проблемы со здоровьем.

Также сообщалось, что в Одессе во время российской ракетной атаки погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. 44-летнего мужчину нашли мертвым неподалеку от горящего здания из-за ракетного удара, который был нанесен по побережью Черного моря.

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