В немецком Дортмунде установили самую большую в мире рождественскую елку (фото, видео)

Высокое и пышное праздничное дерево высотой 45 метров не срубили в лесу, а смонтировали из 1700 небольших елок, которые специально для этого вырастили в местных лесных хозяйствах.

В немецком городе Дортмунд установили самую большую на планете рождественскую елку - ее высота составила 45 метров.

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Как сообщает Deutsche Welle, установить самую большую в мире рождественскую елку было не так просто: монтаж в Дортмунде длился четыре недели. Высокое и пышное праздничное дерево высотой 45 метров не срубили в лесу, а смонтировали из 1700 небольших елок, которые специально для этого вырастили в местных лесных хозяйствах. Украсили конструкцию в соответствии с ее гигантскими размерпит - 48 тысячами праздничных фонариков.

В сравнении с дортмундской рождественская елка перед Бундестагом в Берлине выглядит почти крошечной. Однако это настоящее живое дерево высотой 24 метра. В ближайшие дни в немецкой столице появится множество новогодних елок поменьше: как на площадях и рождественских ярмарках, так и перед магазинами и торговыми центрами.

Тем временем, первые рождественские ярмарки в Берлине начали работать еще с прошлых выходных. Как это выглядит - смотрите в большом фоторепортаже на УНИАН.Туризм.

Всего с началом праздничного сезона по всей Германии открыли почти три тысячи рождественских ярмарок, на каждой из которых рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою местную елку.

Считается, что идея рождественской елки возникла в 1419 году в горном районе Шварцвальд на юго-западе Германии: пекари города Фрайбург украсили дерево разнообразными сладостями, фруктами и орехами, чтобы порадовать детей на Новый год - им было позволено все срывать.

Впервые официальную елку в общественном месте поставили в Риге в далеком 1510 году. А первое рождественское дерево, украшенное электрическими фонариками и гирляндами, смонтировали в Нью-Йорке в 1882 году - хотя о 48 тысяч елочных огней тогда речь не шла.