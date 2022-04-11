Национальный оператор начал разработку новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами.

"Укрпочта" больше не будет выпускать почтовые марки и маркированные конверты с литерным номиналом V (тариф стоимостью 12 грн для пересылки простых писем массой до 50 г по Украине, самый популярный среди тарифов в Украине), а также марки с номиналом Z (эквивалент 1 долл. для международной доставки писем массой до 50 г).

Как сообщает пресс-служба компании, эти и другие буквенные обозначения номинальной стоимости "Укрпочта" начала активно использовать с 2017 года.

"Поскольку благодаря стараниям России буквы V и Z стали символами нового фашизма и террора, национальный оператор принял решение о прекращении изготовления почтовых марок и маркированных конвертов с их использованием и уже начал разработку новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами. Учитывая особенности изготовления маркированной продукции и технические возможности предприятий-производителей, разработка новых знаков почтовой оплаты займет некоторое время", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что почтовые марки и маркированные конверты, введенные "Укрпочтой" в оборот до 24 февраля 2022 года, и далее считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи - "Укрпочта" продолжает их реализацию во всех своих отделениях и прием от клиентов письменной корреспонденции, оплаченной почтовыми марками упомянутых номиналов. Это связано с потребностями бесперебойности почтового обращения, а также во избежание убытков государственных учреждений и частных компаний, которые уже приобрели упомянутые знаки почтовой оплаты для пользования услугами почтовой связи.

"Знаки почтовой оплаты, кроме своей прямой функции – оплаты услуг по пересылке письменной корреспонденции, это и произведения искусства, которые популяризируют нашу страну в мире, хранятся в коллекциях филателистов разных стран, является достоянием Музейного фонда. Среди художественных выпусков "Укрпочты" с номиналами V: почтовые марки "Тризуб" 2022 г. выпуска, "Морской тральщик "Черкассы" U311" 2021 г. в., "Монумент Независимости (2001), Киев" 2021 г. в., "Передовая" 2020 г. в., "Они выстояли! Не выдержал бетон!" 2020 г. в.," Слава Украине!" 2019 г. в., марковый лист "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска " 2021 г. в., серия маркированных конвертов" Героям слава!"и тому подобное, приобрести которые даже сейчас можно в филателистическом онлайн-магазине "Укрпочты", - добавили в пресс-службе национального оператора.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада проголосовала за принятие в первом чтении закона, запрещающего использование знаков "Z" и "V" как символику военного вторжения России в Украину.