Если тарелка супа, над которой поднимается пар, - это то, что дает вам наивысшее старомодное ощущение комфорта, знайте, что в этом у вас много единомышленников. Суп - одно из старейших и самых универсальных блюд в мире. Так утверждает Дженет Кларксон, автор книги "Суп: глобальная история".
"В каждой культуре есть такое блюдо. У него очень древние корни", - сказала она CNN.
Читайте такжеDer Spiegel: В лютые морозы лучше есть украинские вареникиНачиная с бронзовой эры, древние люди варили в металлических котелках все: от панцирей черепах до бамбука. Вареная пища дала возможность жить за счет стабильных урожаев. Травы и другие ингредиенты добавляли из соображений питательности или медицины. Кларксон замечает, что каждый раз, когда кто-то протягивает другу с насморком тарелку супа, он выполняет древнюю традицию.
"Люди в древности не разделяли пищу и лекарства. Думаю, в каждой стране мира исторически так сложилось, что некоторые супы рассматривались как укрепляющие здоровье", - говорит кулинар.
Издание CNN составило свой список из 20 лучших супов в мире. И украинский борщ в нем упоминается одним из первых - сразу после нигерийского банга и вьетнамского фо.
"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне супа, который обожают в Украине и по всей Восточной Европе. Часто приправленный щедрой ложкой сметаны, борщ - это не просто свекольный суп. Он имеет пикантную нотку от кваса - ферментированного свекольного сока, который тоже стал региональной особенностью. Хотя этот суп иногда связывают с русской кухней, это утверждение чрезвычайно спорное", - говорится в статье.
Читайте такжеWashington Post: В России предлагают Украине неприемлемый компромисс по происхождению борщаCNN напоминает, что сейчас украинские шеф-повара ведут кампанию, нацеленную признать украинский борщ частью мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Вслед за борщом издание советует отведать французскую рыбную похлебку с чесноком и пряностями - буйабес. Это блюдо стало кулинарной иконой, которую напрямую связывают с городом Марсель. В список также попал португальский суп кальду-верде, а также чобра-ярик, который готовят в Алжире Ливии и Тунисе, перуанский креветочный суп, испанский гаспачо, арахисовый суп из Западной Африки, американский гамбо, марокканский суп харира, грузинский харчо и многие другие.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Борщ станет нематериальным культурным наследием Украины
- Инспекторы Мишлен назвали борщ частью русской кухни
- В Мишлене извинились за "русский борщ" и исправили релиз гастрогида по Москве
- Atlantic Council: культурное возрождение Украины - вопрос национальной безопасности
- Лунная диета 6 февраля - как составить рацион по гороскопу питания
Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ