Издание отмечает, что иногда борщ связывают с кухней России, но это некорректно.

Если тарелка супа, над которой поднимается пар, - это то, что дает вам наивысшее старомодное ощущение комфорта, знайте, что в этом у вас много единомышленников. Суп - одно из старейших и самых универсальных блюд в мире. Так утверждает Дженет Кларксон, автор книги "Суп: глобальная история".

"В каждой культуре есть такое блюдо. У него очень древние корни", - сказала она CNN.

Читайте такжеDer Spiegel: В лютые морозы лучше есть украинские вареникиНачиная с бронзовой эры, древние люди варили в металлических котелках все: от панцирей черепах до бамбука. Вареная пища дала возможность жить за счет стабильных урожаев. Травы и другие ингредиенты добавляли из соображений питательности или медицины. Кларксон замечает, что каждый раз, когда кто-то протягивает другу с насморком тарелку супа, он выполняет древнюю традицию.

"Люди в древности не разделяли пищу и лекарства. Думаю, в каждой стране мира исторически так сложилось, что некоторые супы рассматривались как укрепляющие здоровье", - говорит кулинар.

Издание CNN составило свой список из 20 лучших супов в мире. И украинский борщ в нем упоминается одним из первых - сразу после нигерийского банга и вьетнамского фо.

"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне супа, который обожают в Украине и по всей Восточной Европе. Часто приправленный щедрой ложкой сметаны, борщ - это не просто свекольный суп. Он имеет пикантную нотку от кваса - ферментированного свекольного сока, который тоже стал региональной особенностью. Хотя этот суп иногда связывают с русской кухней, это утверждение чрезвычайно спорное", - говорится в статье.

Читайте такжеWashington Post: В России предлагают Украине неприемлемый компромисс по происхождению борщаCNN напоминает, что сейчас украинские шеф-повара ведут кампанию, нацеленную признать украинский борщ частью мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Вслед за борщом издание советует отведать французскую рыбную похлебку с чесноком и пряностями - буйабес. Это блюдо стало кулинарной иконой, которую напрямую связывают с городом Марсель. В список также попал португальский суп кальду-верде, а также чобра-ярик, который готовят в Алжире Ливии и Тунисе, перуанский креветочный суп, испанский гаспачо, арахисовый суп из Западной Африки, американский гамбо, марокканский суп харира, грузинский харчо и многие другие.

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Перевод: Лесь Дымань