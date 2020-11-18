Изучение английского является неотъемлемой составляющей внедрения в ВСУ новой военной культуры.

В новой системе профессионального военного образования станет обязательным English language testing.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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В рамках подготовки офицерского состава на знание английского будут проверять поступающих.

"Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения взаимосовместимости со структурами НАТО", – говорят в Минобороны.

Также в министерстве добавили, что изучение английского языка личным составом является неотделимой составляющей внедрения в ВСУ новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах.

В Минобороны отметили, что военные со знанием английского смогут участвовать в международных миссиях и обучении за рубежом.

Вместе с новыми квалификационными требованиями по уровням владения иностранным языком офицерским, сержантским (старшинским) составом вводится единая учебная программа "Иностранный язык" в профильных вузах.

"Кроме того, осуществляется реализация проекта поставки правительством США новых языковых лабораторий, учебных материалов и пособий", – говорится в сообщении.

Украина и НАТО: что известно

Альянс признал Украину участником партнерства расширенных возможностей. Этот статус является частью инициативы партнерства по взаимосовместимости войск, цель которой направлена на поддержание и углубление взаимодействия между Альянсом и странами-партнерами, осуществившими значительные взносы в операции и миссии под эгидой НАТО.

Отныне Украина будет получать пользу от специально разработанных индивидуальных возможностей, чтобы поддерживать свои взносы. В частности это предусматривает расширенный доступ к программам и учениям по взаимосовместимости войск.

Таким образом, Украина стала одним из шести партнеров расширенных возможностей НАТО вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждая страна-партнер имеет индивидуальные отношения с Альянсом, которые основываются на областях общего интереса.

Статус Украины как партнера расширенных возможностей НАТО не означает преждевременного решения относительно членства в Альянсе. Страны НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину во внедрении реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, гражданского контроля и демократического надзора, борьбы с коррупцией.

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Автор: УНИАН