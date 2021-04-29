Съемочная группа ТСН отправилась в Израиль, чтобы, несмотря на пандемию, традиционно показать чудо схождения огня в Храме Гроба Господня.
Журналисты выяснили, что нужно для въезда в пока что закрытую для украинцев страну. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Корреспонденты признаются, что даже не догадывались, что дорога превратится в целую спецоперацию с кучей тестов, спецразрешений и с потерянным багажом.
Читайте такжеИзраиль сообщает об обнаружении "индийского" штамма коронавируса: заразились даже вакцинированныеСамолет сел в аэропорту Бен Гурион. И своих вещей журналисты не нашли, они остались в Украине, из-за багажа репатриантов в самолете не хватило места. Поэтому багаж журналистов обещают доставить следующим рейсом.
"Тестам на COVID, который мы сделали в Киеве, в Израиле не доверяют. Итак, нас не выпускают из аэропорта, пока мы не сдадим еще один", - говорится в сюжете.
И даже после этой проверки их отправили на анализы крови на антитела к COVID-19.
"В Иерусалим мы вызываем такси, нам запрещено пользоваться общественным транспортом. В отель попадаем уже под вечер. Но выйти на улицу сможем из отеля только тогда, когда получим результаты анализов", - подытожила корреспондент ТСН Наталья Нагорная.
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