К работе присоединились и французские гости, которые недавно приехали на "Вернадский" для проведения исследований.

В декабре 2021 года на станции "Академик Вернадский" уровень снежного покрова побил 20-летние рекорды. Несмотря на начало антарктического лета, там фиксировали мощные метели. Теперь полярники принялись откапывать инфраструктуру станции.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице станции в Facebook.

С нового года снегопады почти прекратились, однако теперь полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции. Поэтому у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе.

Читайте такжеВозле станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет (фото)

"Зимовники и участники сезонной экспедиции уже несколько недель освобождают территорию "Вернадского" от снежного плена", – отметили в центре.

Сейчас полярники почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джету. Для проведения запланированных работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию за мусорным площадкой для его расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана – для его гидроизоляции.

Впереди полярников ждет еще одно грандиозное "копание" - будут освобождать площадь вокруг склада для его расширения.

Отмечается, что к работе присоединились и французские гости, которые недавно приехали на "Вернадский" для проведения исследований.

"С нового года снегопады почти прекратились, а ведь теперь нашим полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции. Поэтому у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе. Впереди полярников ждет еще одно грандиозное "копание": надо освободить площадь вокруг склада для его расширения", - говорится в сообщении полярников.

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