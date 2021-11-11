На достигнутом Федор Хашалов останавливаться не намерен

Самым сильным фитнес-бодибилдером мира стал украинец из Ивано-Франковска. Федор Хашалов выиграл чемпионат в Испании.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Своими рельефными мышцами судей мирового первенства поразил 39-летний атлет из Ивано-Франковска. Он шел к этому моменту семь лет. На чемпионате мира по бодибилдингу в Испании Хашалов стал чемпионом в категории "Фитнес". Среди его соперников были атлеты, которые годами лидировали.

Спортсмен признался, что перед чемпионатом очень мало спал. За считанные дни после победы он поправился на несколько килограмм.10 чизкейков, пять огромных гамбургеров, кроме полноценного второго блюда и фруктов – все это он съел на радостях за один день после соревнований, но он этому фату рад. Последние пару месяцев, чтобы "подсушиться", атлет сидел на жесткой диете, на которой приходилось считать углеводы. Без ограничений можно было есть только не аппетитные белки.

Читайте такжеКано Дзигоро: чем он известен и почему Google изобразил его на дудле"Запеченная картошка, рис, макароны твердых сортов и гречка - приблизительно, 100 грамм на весь день на воде без каких-либо добавок", - поделился спортсмен.

По его словам, на чемпионате главное – физическая подготовка, чтобы судьи увидели красивый рельеф и глубокие мышцы. Свои же Федор тренировал почти 10 лет – почти каждый день по 1,5 часа, а перед соревнованиями фактически в четыре раза больше.

Атлет заверил, что его мышцы настоящие, а не результат гормонов или анаболиков. Кроме того, на таких соревнованиях всегда присутствует допинг-контроль.

"Я смотрю на себя и вижу тысячи недостатков", - признается спортсмен.

Уже в декабре ему исполнится 40 лет, но на спортивную пенсию он не собирается, потому что теперь поставил новую цель – победить на соревнованиях бодибилдеров Arnold Strongman Classic, где он пока что не поднимался выше третьего места.

Как ранее сообщал УНИАН, украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Автор: Анастасия Горбачева