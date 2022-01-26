По мнению участников патриотического флешмоба, это действительно объединяет Украину и ее граждан.

В соцсети Facebook запустили патриотический флешмоб, к которому присоединились многие украинцы. Люди устанавливают на свои аватарки сине-желтые флаги как напоминание о том, что вместе мы - сила, а наша страна - единая.

Сейчас лента в Facebook пестрит флагами. Среди участников флешмоба и немало известных политиков, журналистов, блогеров.

По мнению участников патриотического флешмоба, это действительно объединяет Украину и ее граждан. Кое-кто даже пишет, что флаг на аватарке "маркирует своих" и считается своеобразной "переписью" и "мобилизацией патриотов".

Ниже - некоторые участники "сине-желтого" флешмоба в Facebook:

Напомним, последние дни ситуация в обществе весьма напряженная из-за постоянных разговоров и сообщений в СМИ о вероятном вторжении России в Украину. Но наша страна не остается сама перед возможной угрозой: ей предоставляют оружие несколько государств, среди которых США, Канада, Британия и другие. Кроме того, украинские военные будут оберегать наш покой, как уже восьмой год делают это на Донбассе.

Ранее в центре Киева в рамках акции ко Дню Соборности "Скажи Украине "Да" активисты образовали символическую цепь единения от Софиевского до Михайловского собора. Около 300 участников акции развернули 500-метровый флаг Украины.

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