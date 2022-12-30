93% украинцев верят в победу Украины в войне.

Более 90% граждан верят в победу Украины в войне с РФ, при этом 40% из них уверены, что победа будет до лета 2023 года.

Об этом сообщает Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, ссылаясь на результаты опроса, проведенного с 13 по 21 декабря 2022 г. совместно с социологической службой Центра Разумкова и при поддержке программы MATRA.

Согласно обнародованным данным опроса, 93% украинцев верят в победу Украины в войне. Сомневается в победе лишь 3% опрошенных.

Видео дня

Социологи отмечают, что, по сравнению с августом, прогнозы украинцев относительно победы не изменились. Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на востоке несколько больше скептиков (10%), по сравнению с другими.

Среди тех, кто верит в победу Украины, 39% считает, что эта победа наступит к лету 2023 года. 22% делают ставку на победу через 1-2 года, а еще 20% считают, что победы можно достичь в ближайшие месяцы.

Абсолютное большинство (54%) украинцев видит победу в изгнании российских войск из всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 22% считают, что на этом нельзя останавливаться и надо добиваться полного уничтожения российской армии и развала РФ изнутри.

Уступить определенные части оккупированных территорий в обмен на прекращение боевых действий и считать это победой готовы 18% опрошенных. Из них 8% готовы уступить только АР Крым, 6% – территории, оккупированные до 23 февраля 2022 года, и 3% – все территории, которые по состоянию на сегодняшний день оккупированы армией РФ.

Прекратить войну, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, готовы 7% населения западных и южных областей Украины. Более низкие требования к завершению войны выдвигают также и менее состоятельные слои населения, по сравнению с более состоятельными.

62% опрошенных считают, что война может прекратиться только в случае победы. 26% респондентов, в противовес, готовы пойти на уступки России, если это поможет достижению мира. По сравнению с октябрем, доля украинцев, считающих неприемлемыми любые уступки РФ, выросла на 4%.

Самую большую готовность идти на уступки продемонстрировали жители юга (35%) и востока (39%). Из них 16% на юге и 12% на востоке считают, что ради мира стоит идти на любые компромиссы.

Большинство украинцев (60%) считает, что переговоры о мире с Россией невозможны даже ради спасения жизней, потому что Россия все равно не придерживается договоренностей. Мнение о том, что ради сохранения жизней военных, гражданских, пленных и депортированных стоит вести переговоры с Россией о прекращении войны, разделяют 23%. 17% опрошенных не смогли определиться со своей позицию по этому вопросу.

Важнейшим военным событием года для 39% украинцев стала оборона Мариуполя. Для 37% опрошенных одним из важнейших событий на фронте стало освобождение Херсона. Замыкает тройку лидеров важнейших военных событий года освобождение Черниговской, Киевской и Сумской областей, ее назвало 33% респондентов.

.

Как проводился опрос

Всего в опросе приняли участие 2 тыс. 018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос проводился методом face-to-face в 22 областях Украины, на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Ситуация на фронте по состоянию на 29 декабря

Потери России в Украине снова выросли - в результате вчерашнего удара украинских войск по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов. Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине уже составляют 104 тысячи 560 оккупантов.