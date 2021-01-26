По ее словам, боевики планируют осуществить одностороннюю передачу украинцев, но точная дата пока неизвестна.

С начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросла.

Читайте такжеОккупанты продали на аукционе известный крымский винзаводОб этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Сейчас количество незаконно удерживаемых украинцев составляет 267 человек. Из них 226 - гражданские лица, в том числе 4 волонтеров, 37 - военнослужащие, 4 - добробаты.

По ее словам, боевики планируют осуществить одностороннюю передачу украинцев, но точная дата пока неизвестна.

"Мною выяснено, что в отношении некоторых лиц, среди тех кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно. По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно", - написала Денисова.

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Автор: УНИАН