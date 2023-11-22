Стоимость сдачи теоретического экзамена стоит 13 грн.

С сегодняшнего дня, 22 ноября, украинцы могут сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД без обязательного обучения в автошколе. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, сегодня вступило в силу соответствующее правительственное постановление.

Чтобы сдать теоретический экзамен самостоятельно надо:

подготавливаться;

обратиться в сервисный центр МВД. Получить талон записи. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и медицинскую справку;

сообщить администратору сервисного центра о самостоятельном освоении теоретического материала;

предоставить ответ на 20 вопросов за 20 минут. Допускается 2 ошибки.

Отмечается, что стоимость сдачи теоретического экзамена стоит 13 грн. Если ошибок больше, чем 2, Следующая попытка будет возможна не ранее 10 дней.

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После успешной сдачи теоретического экзамена необходимо обратиться в аккредитованное учебное заведение для того, что начать практическое обучение.

Водительское удостоверение - последние новости

15 ноября в приложении "Дия" усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения - украинцы могут заказать доставку водительского удостоверения курьером или на отделение "Укрпочты" в приложении "Дия". Услуга доступна для водителей-новичков и для автовладельцев, которые хотят сменить пластиковое удостоверение.

С 20 ноября сервис международной доставки водительского удостоверения стал доступным для украинцев, находящихся в Чехии, Германии и Италии. Ранее эта услуга была доступна только на территории Польши.

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