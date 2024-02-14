Больше всего заявлений о браке через портал "Дія" подавали в Киеве, Львовской и Одесской областях.

За год около 20 000 молодоженов подали заявления о браке на портале "Дія". Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Счастливы, что все больше молодоженов тратят время друг на друга, а не на очереди в госучреждениях. Почти год украинцы подают заявление о браке в Дие - выбирают место, дату и формат церемонии. А дальше просто приходят на свадебную церемонию. Почти 20 000 пар успешно воспользовались услугой в Дие", - написал он в Telegram.

По данным министра, 53% заявлений подают женщины. Почти поровну влюбленные выбирают полный обряд регистрации и бракосочетания без торжеств.

Федоров также сообщил, что больше всего заявлений о браке через портал "Дія" подавали в Киеве, Львовской и Одесской областях.

"А совсем скоро запустим полный цикл бракосочетания в "Дие". И пары смогут зарегистрировать брак просто из дома или даже когда жених и невеста находятся в разных городах", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на днях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал, что в ближайшее время в Украине запустят онлайн бракосочетание.

То есть, речь идет о женитьбе на портале "Дія", по видеосвязи. Федоров отметил, что это будет уникально для всего мира.

По его словам, это позволит украинским военным также жениться на дистанции. Федоров отмечает, что все будет безопасно, будет исключена возможность ситуации, когда "без меня меня женили".

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