Большинство украинцев так и не смогли отдать свой голос.

Ведущие финала Нацотбора на Евровидение-2024 объявили об открытии линий для голосования за фаворита. Украинцы могут проголосовать только в приложении "Дия" всего один раз и за одного участника. Однако есть нюанс.

Сразу после открытия линий для голосования приложение перестало работать. При входе в "Дию" появляется окно с надписью "К сожалению, произошла ошибка".

Менеджеры утверждают, что сбой системы произошел из-за повышенной активности. Они работают над тем, чтобы как можно быстрее все восстановить.

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"Друзья, "Дия" увеличивает мощности, вскоре все заработает! Спасибо за вашу активность!" – говорится в сообщении.

Отметим, финал Нацотбора в этом году проходил в записи, а не в прямом эфире. Такое решение было принято в целях безопасности. Уже выступили все 11 финалистов. Среди лидеров, по мнению жюри, дуэт Алена Алена и Джерри Хейл, а также Меловин.

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