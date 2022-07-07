Процесс освобождения "Родины-Матери" от советских пережитков "достаточно непростой с точки зрения безопасности".

В приложении "Дия" запустили новый опрос. Он касается монумента "Родина-Мать" в Киеве.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Монумент "Родина-Мать" считается самой высокой скульптурой в Европе. Но на его щите до сих пор герб СССР. После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дия" относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом", - сообщил он.

К опросу добавлено обращение министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, который отметил, что процесс освобождения "Родины-Матери" от советских пережитков "достаточно непростой с точки зрения безопасности".

"Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты - инженеры и архитекторы. А пока они занимаются своим делом, предлагаю вам выбрать, как именно вы видите изменения монумента", - сказал он.

Среди предложенных вариантов - оставить, как есть, снять герб СССР или же заменить его на трезубец. Федоров отметил, что опрос продлится две недели.

Справка УНИАН. Монументальная скульптура "Родина-Мать" была открыта на высоком правом берегу Днепра в 1981 году. Считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Общая высота монумента с постаментом - 102 метра, из них высота скульптуры (от пьедестала до кончика меча) - 62 метра. Статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн в одной руке и 13-тонный щит с гербом СССР размером 13 на 8 метров в другой. Все сооружение весит 450 тонн.

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