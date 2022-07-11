Украинцы, которые могут выехать из оккупированных территорий только через РФ, могут обращаться в консульства дружественных стран или к волонтерским организациям.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированных территорий до начала осенне-зимнего периода, поскольку там не будет отопления.

Об этом она сказала в эфире информационного телемарафона.

Как рассказала Верещук, большое количество людей изъявили желание уехать из оккупированной Херсонской области после соответствующих призывов.

"Люди должны подумать заранее о зимнем периоде и выезжать из оккупированных территорий. К примеру, почти на 70% территории Запорожской области, особенно на временно оккупированных территориях, нет газа", - сообщила она.

Верещук также посоветовала людям, которые желают выехать через территорию России, после пресечения границы обращаться в консульство любой дружественной страны, например, Польши, Румынии, Италии или Франции.

"В этих консульствах украинцам помогут с выездом, а также предоставят консультации и необходимую поддержку", - подчеркнула Верещук.

Она также отметила, что в России действуют украинские волонтерские группы, которые поддерживают контакт с украинскими властями.

Как сообщал УНИАН, советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко заявил, что централизованное отопление в оккупированном городе восстановлено не будет. По его словам, мариупольцам готовят помещения школ и детских садов (актовые и спортивные залы).

Андрющенко добавил, что руководители комитетов самоорганизации населения и квартальные получили указание срочно собирать данные о потребностях дров и угля, в первую очередь, по частным домам, даже газифицированным.

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