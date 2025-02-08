Экс-министр заявил, что "чрезвычайно нетерпимый к людям, которые разгоняют тему, какое плохое государство" Украина.

Украинцев, которые в соцсетях жалуются на "х**новое государство", нужно "отлавливать и сажать" в тюрьмы за государственную измену, считает экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я очень спокойно отношусь, когда приходят комментаторы, большинство из них боты, но есть и реальные люди, и хают меня… Но меня реально бесит, когда приходит человек или бот и начинает: "А что мне эта страна дала?", "А я никому ничего не должен", "А почему я должен ее любить?". Когда индивидуальный хейт - с этим можно жить… каждый получил право выражать свою дурь в соцсетях. Но когда закидывается история о том, что "х**новое государство", "х**новая страна", таких людей нужно реально отлавливать и сажать за государственную измену", - заявил он в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

По его словам, сейчас это массово присутствует в информационном пространстве. При этом Кулеба согласился, что есть проблемные темы, которые общество имеет право поднимать, - поведение сотрудников ТЦК, налоговые законы:

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"Но когда разговор начинается с того, что "х**новое государство", то я хочу напомнить, что каждый раз, когда у нас нет государства, у нас голодомор, у нас стирание национального ДНК, нашими руками воюют все между собой… Я чрезвычайно нетерпимый к людям, которые разгоняют эту тему, какое плохое государство. Каким плохим оно не является, оно - свое. Чужое государство будет всегда хуже".

Напомним, ранее еще будучи главой МИД Дмитрий Кулеба подвергся резкой критике за свое заявление о том, что без помощи США украинцам придется "воевать лопатами":

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации".

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