Кулеба подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна сдавать тему вступления в НАТО.

Команда президента США Дональда Трампа совершила большую "переговорную ошибку", сразу "слив" тему вступления Украины в НАТО, и нашей стране эта ошибка очень дорого обойдется. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

Он подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна сдавать тему вступления в НАТО.

"Политика - это искусство возможного... Просто надо играть в длинную и если что-то и сдавать, то втридорога. Я просто сейчас не вижу, за что можно продать тему НАТО с точки зрения пользы для Украины", - отметил Кулеба.

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Он также заявил, что команда Трампа сделала большую "переговорную ошибку", сразу заявив, что вступление Украины в НАТО придется отложить. Кулеба отмечает: если даже было принято решение снять тему НАТО с обсуждения, то по крайней мере ее можно было "продать" Путину.

"Но вместо того, чтобы ее за что-то продать, они по сути уже начали говорить, что придется отложить. Так а Путину зачем вам что-то платить, если он и так знает, что вы уже это сдали. Поэтому здесь чисто переговорная ошибка и она к сожалению дорого нам обойдется", - отметил экс-глава МИД.

Украина и НАТО - новости

Ранее спецпредставитель президента США Ричард Гренелл пригрозил пустить под "пилу" любую попытку привлечь Украину в НАТО. По его словам, страны Альянса не могут требовать от американского народа расширить зонтик НАТО, когда нынешние члены не платят должной доли.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО является самым дешевым вариантом послевоенных гарантий безопасности из всех возможных. Он подчеркнул, что Украина не согласится на гарантии безопасности в формате какой-то подписанной "бумажки".

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