Кулеба отметил, что Украина не сдастся ни при каких обстоятельствах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что время для принятия Конгрессом США соглашения о финансировании помощи Украине почти закончилось, но заявил, что даже без поддержки Запада Украина не сдастся ни при каких обстоятельствах.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации, - сказал он в интервью ABC News.

Кулеба заявил, что больше денег для Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

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"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше", - сказал он.

Он также предупредил Соединенные Штаты и их союзников о том, какой сигнал победа России в Украине пришлет другим противникам.

"Если Запад не в состоянии остановить Россию в Украине, то кого еще он способен остановить в других частях света?", - отметил Кулеба.

Также глава МЗС исключил любые переговоры с режимом Путина, пока Украина не займет гораздо более сильную позицию на поле боя.

Помощь от США Украине - что известно

Как писал УНИАН, в конце декабря США выделили Украине последний пакет военной помощи. На этом финансирование иссякло, и как говорят в Белом доме, без согласования новой программы финансирования Конгрессом новых поставок оружия не будет.

Президент США Джо Байден уже предупредил, что республиканцам в Конгрессе США придется дорого расплачиваться в том случае, если они не одобрят программу финансирования военной помощи Украине.

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