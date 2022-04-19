Решение принято с учетом ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и вовремя оформить загранпаспорт.

Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена.

Об этом вечером сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

Как отмечается, такое решение принято с учетом ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и вовремя оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт).

"Именно из-за гуманитарных обстоятельств и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу. Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они следуют", - отмечают в Госпогранслужбе.

Отмечается, что выезд за пределы Украины детей, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).

"В то же время Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательствами стран, где наши земляки планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому советуем гражданам Украины учитывать различные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в эфире информационного телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что граждане Украины больше не смогут пересекать границу по внутренним украинским документам, кроме отдельных случаев.

Демченко добавил, что в первые недели войны сервисные центры не работали, поэтому было принято решение пропускать граждан или по внутренним документам, или с документами, по которым можно было идентифицировать личность.