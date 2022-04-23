Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов).

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила об очередной попытке эвакуации гражданских из осажденного Мариуполя.

Об этом она сообщила в Telegram.

"Сегодня вновь пытаемся эвакуировать женщин, детей и лиц пожилого возраста. Сейчас начинаем собираться на кольце у торгового центра "Порт-Сити". Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнем эвакуацию", - написала министр.

ОБНОВЛЕНО. Как пишет Ирина Верещук, оккупанты могут пытаться параллельно с Украиной организовать свой коридор для эвакуации в Россию.

Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов).

Советник мэра города Петр Андрющенко отметил, что россияне заставляют передвигаться мариупольцев с белыми лентами по дороге к, по их мнению, потенциальному выходу людей из "Азовстали".

"Таким образом россияне усиливают противоснайперные меры, продолжая использовать мариупольцев я кости приманки и живого щита", - объясняет чиновник.

По словам Андрющенко, рашисты усилили фильтрацию мужчин в нескольких районах города.

"Получены первые подтверждения принудительной мобилизации в "армию ДНР". Преимущественно, молодые мужчины до 40 лет. Их направляют в направление Донецка. На сейчас информацию дополнительно уточняем о количестве и дальнейшей судьбы", - информирует советник мэра.

22 апреля гумкоридоры для выезда из Мариуполя украинские власти не открывали из-за опасности обстрелов со стороны российских военных.

Накануне, 21 апреля, россияне сорвали эвакуацию, обстреливая автобусы.

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