Президент Украины Владимир Зеленский по случаю праздника прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область.

Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник военных моряков - День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю праздника прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Он примет участие в торжественных мероприятиях.

На сайте Верховной Рады обнародовано поздравление спикера парламента Дмитрия Разумкова с днем ВМС.

"Сегодня мы не можем отметить праздник в нашем Крыму. Но уверен, что совместными усилиями мы сделаем все возможное, чтобы флаг гордо реял на полуострове и в Севастополе.

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Благодарен матросам и старшинам, офицерам, генералам, адмиралам и другим военнослужащим за защиту морских границ нашего государства. Ежедневно вы делаете весомый вклад в усиление обороноспособности Украины и увеличиваете прочность военно-морских сил», - отметил он.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Виталий Саенко