Этим почитается память жертв депортации и оккупации, удостоверяется уважение к крымским татарам.

На рейдовом буксире "Яны Капу" ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) были торжественно подняты флаги по случаю Дня крымскотатарского флага.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Украины и национального гимна крымскотатарского народа. Мероприятие возглавлял начальник управления морально-психологического обеспечения командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Андрей Урсол.

"Традиционно, 26 июня на буксире "Яны Капу", который назван в честь города в АР Крым мы поднимаем государственный флаг Украины и национальный флаг крымскотатарского народа. Этим мы чтим память жертв депортации и оккупации, выражаем уважение к крымским татарам, их борьбе за свободу и право жить свободно на своей земле в составе украинского государства", - сказал Урсол, передает armyinform.com.ua.

Буксир "Яны Капу" в российском плену: детали

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о прохождении кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные суда.

24 моряка вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года стало известно, что суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" выводят из Керчи.

Справка УНИАН. Крымскотатарский флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник начал отмечаться с 2010-го и закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа. Золотая тамга на голубом стяге для всего мира стала символом непокорности и мужества народа, символом борьбы за свои права, борьбы за возвращение Крыма под контроль Украины.

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Автор: Ирина Погорелая