Украина сегодня чтит память жертв политических репрессий

Количество жертв репрессий в Украине не поддается точному подсчету.

В Украине сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий советского периода.

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День памяти жертв политических репрессий был установлен указом Президента Украины Виктора Ющенко в 2007 году, его отделили от дня памяти жертв Голодоморов. Памятная дата отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

По оценкам историков, политические репрессии советского режима в Украине стали проявлением геноцида против украинского народа. Количество жертв репрессий в Украине не поддается точному подсчету.

Эксперты полагают, что в течение 20-80 лет в Украине было арестовано по меньшей мере 1,5 млн человек (в основном, украинцев). Большинство из них были убиты, остальные прошли через органы репрессивной системы СССР – тюрьмы, трудовые лагеря, и т.п.

Самое большое в Украине место захоронения жертв репрессий находится в Быковнянском лесу в Киеве. Там тайно хоронили людей, расстрелянных советской властью в 1937-1941 гг.