Должность и личность дипломата не раскрываются.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы объявило персоной нон грата представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе после падения российской ракеты на территории страны 31 октября 2022 года.

Об этом сообщает МИД Молдовы.

Должность и личность дипломата не раскрываются. Отмечается, что он был вынужден покинуть территорию Молдовы.

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В МИД страны добавили, что о таком решении было объявлено послу России Олегу Васнецову. Он был вызван в штаб-квартиру ведомства.

Во время встречи послу РФ заявили, что ракетные обстрелы Украины продолжают обострять опасные риски. Кроме того, граждане Молдовы все больше ощущают на себе последствия войны.

В ведомстве также добавили, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру представляют угрозу не только для Украины, но и для энергетической безопасности Молдовы.

Падение российской ракеты в Молдове

Утром 31 октября 2022 года Россия устроила массированный ракетный обстрел территории Украины. Враг выпустил 50 ракет, 40 из которых удалось сбить Воздушным силам ВСУ.

Ракетная атака по Украине повлияла и на Молдову. На крайний север села Наславча Окницкого района (находится недалеко от границы с Украиной), упала сбитая российская ракета. Ракету сбила украинская зенитная система.

Военный эксперт Александр Мусиенко напомнил, что это не первая российская ракета, которую зафиксировали в воздушном пространстве Молдовы. Он подчеркнул, что Молдова имеет полное право сбивать такие ракеты.

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