Развитие пограничной инфраструктуры является необходимой частью интеграции Украины в ЕС и улучшения логистики, отметил Шмыгаль.

Украина завершила модернизацию еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород - Вишне Немецкое", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина также утвердила соглашение с Венгрией, которое позволит открыть пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" для легкового транспорта. Также соглашение расширяет движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань", в частности для пассажирских перевозок, грузовых перевозок и пустых фур.

"Выделили дополнительные 222 млн грн для развития пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска. В частности, это касается закупки мобильных сканеров", - отметил премьер-министр. Видео дня

Он подчеркнул, что развитие пограничной инфраструктуры является необходимой частью интеграции Украины в Европейский Союз и улучшения логистики.

Ситуация на украинской границе

4 июня до второй половины дня 6 июня польские фермеры планировали блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Ожидалась полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

7 июня на границе Украины с Польшей в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" было разблокировано движение грузовиков.

Вас также могут заинтересовать новости: