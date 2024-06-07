По состоянию на утро на выезд из Украины было оформлено 40 грузовых транспортных средств.

В пятницу, 7 июня, на границе Украины с Польшей в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" было разблокировано движение грузовиков.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. "По информации от польской стороны, блокирование движения к ППр "Гребенне" завершилось в 01:20", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 08:00 сегодняшнего дня на выезд из украинского государства оформлено 40 грузовых транспортных средств.

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Как сообщал УНИАН, ранее Государственная таможенная служба Украины заявляла, что 4 июня с 10:00 и до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Ожидалась полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

В то же время в направлении на въезд на нашу территорию польская сторона планировала пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 автомобилей) и до четырех машин в час, если речь идет о транспортных средствах, которые перевозят гуманитарные грузы.

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