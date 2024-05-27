Сейчас военнообязанные на границе должны предоставлять военно-учетные документы.

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, как изменилась ситуация на границе с момента вступления в силу обновленного закона о мобилизации.

"В последнее время количество отказов в сутки колеблется в районе 150-200. Из-за того, что они не подпадают под категорию пропуска или не имеют условий для пропуска – необходимых документов, которые давали бы им право на пересечение границы. Отмечу, что в последнее время существенных изменений в пересечении границы не произошло", – сказал Демченко.

Он также добавил, что с 18 мая пограничники у некоторых категорий лиц начали проверять наличие военно-учетного документа в дополнение к тем условиям, которые каждой из категорий позволяют пересечь границу

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"Эти документы должны быть в бумажном виде и иметь соответствующие отметки об отсрочке, или же об исключении с воинского учета. Напомним, что это мы проверяем у забронированных лиц. У тех, кто в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодны к военной службе по состоянию здоровья. Мы это также проверяем у лиц, имеющих на иждивении трех или более детей до 18 лет, или самостоятельно воспитывающих ребенка. А также у других категорий, которые определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", что дает право на отсрочку от призыва", – пояснил Демченко.

Мобилизация в Украине: другие важные новости

Ранее в Минобороны сообщили, что ТЦК не могут лишать военнообязанных водительских прав. Впрочем, решение об изъятии этих документов может принять суд.

Военный адвокат Сергей Дубок рассказал, какие штрафы грозят военнообязанным за нарушение правил обновления учетных данных. Так, если военнообязанные не стоят на учете или вовремя не обновляют свои данные, то им грозит штраф 17 тысяч гривень. По его словам, если нарушение будет совершено повторно в течение года, тогда штраф составит 25 500 грн.

Он также прокомментировал возможную отправку повесток по почте – по словам адвоката, если военнообязанный не обновил свои данные в течение 60 дней со вступления в силу обновленного законодательства, повестка будет отправлена на его адрес зарегистрированного места жительства.

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