Президент заявляет, что за полгода надо сделать базовые шаги, чтобы подготовить начало переговоров относительно членства Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина готовит некоторые исторические решения для участия в жизни объединенной Европы.

Как сообщил глава государства в вечернем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook, сегодня он обсудил усиление давления на Россию за войну и дополнительную поддержку Украины во время встречи с министрами иностранных дел Австрии и Чехии, которые посетили Киев.

Зеленский поблагодарил оба государства за уже оказанную помощь и обозначил, какие потребности есть на ближайшее время.

"Чехия председательствует в Совете Европейского Союза, и поэтому важно, чтобы чешское лидерство сохраняло всю имеющуюся мощность. За эти полгода мы должны сделать базовые шаги, чтобы подготовить начало переговоров относительно членства Украины в ЕС", - заявил президент.

Также сегодня Зеленский говорил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Среди главных тем - финансовая поддержка для Украины. Готовимся к проведению очередного саммита Украина – ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский Союз. Вскоре могут быть весомые новости относительно этого - готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", - подчеркнул президент.

Ранее Зеленский дал ответ, получит ли Украина современную ПВО.

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