Украина экстрадировала в Грузию задержанного под Киевом террориста ИГИЛ

Гражданин Грузии по прозвищу «Аль-Бара Шишани» входил в руководящее звено ИГ.

Украина экстрадировала в Грузию одного из членов террористической организации «Исламское государство», которого в 2019 году задержала Служба безопасности Украины на Киевщине.

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Как сообщается на сайте СБУ, террориста конвоировали и передали правоохранительным органам Грузии.

«Гражданин Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани» находился в международном розыске, согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено ИГИЛ», - говорится в сообщении.

Летом 2018 года он незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника 12 ноября 2019 года в Киевской области.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в СБУ сообщили о задержании в Киевской области гражданина Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани», который с 2012 года занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как «Абу Умар аш-Шишани».

В 2016 году, после ликвидации последнего, злоумышленник выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории Украины.

По данным СБУ, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых «Амниятов».