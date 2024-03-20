Необходимо создать больше батальонов, бригад и подразделений, отметил наш защитник.

Мобилизация в Украине должна быть жесткой, поскольку защитники нашего государства уже истощены, им нужно предоставить возможность отдохнуть.

Воинам не хватает замены, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир, который имеет позывной "Дед", пишет hromadske. По словам нашего бойца, он более благосклонен к тому, чтобы воевали все. "Мы уже физически истощены. Должна быть жесткая мобилизация, чтобы было больше подразделений, больше бригад, батальонов. Как в 2014-2015-м: мы заходили на 45-65-90 суток, а потом на какое-то время нас выводили, потом снова заходили. Было бы немного легче", - сказал он.

Воин добавил, что тогда люди отдыхали и физически, и психологически, а сейчас не хватает замены, чтобы людей можно было отвести на отдых и доукомплектовать. "...Вот для этого и нужна мобилизация. Жесткая мобилизация", - отметил "Дед".

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Сейчас законопроект о мобилизации в центре внимания - что сообщалось

В начале 2024 года парламент поддержал в первом чтении правительственный проект закона, в котором предусматривалось, в частности, ужесточение мер для избежания уклонения от мобилизационных мероприятий. В документ подали более 4 тысяч правок.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев говорил, что комитет с правками может справиться за две недели. По его словам, некоторые из правок "абсолютно популистские".

В начале марта 21-летний украинский воин, обладатель двух орденов "За мужество" Роман с позывным "Цитрус" говорил, что иногда "хотелось бы всех силой мобилизовать, но потом попускает".

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