С 1989 года завод не выпускает военных машин, только авто для гражданских.

Одна из российских ракет, которую 27 июня русская армия выпустила по городу Кременчуг, попала по территории "Кременчугского завода дорожных машин ("Кредмаш").

Среди работников раненых нет, сообщил Суспільне. Полтава председатель наблюдательного совета частного учреждения Николай Данилейко.

Из-за попадания ракеты частично разрушена инфраструктура. Разбито, в частности, здание, а на территории завода осталась воронка от взрыва, уточнил он.

По словам главы завода, там с 1989 года не выпускают военных машин, только авто для гражданских.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Позже выяснилось, что торговый центр не закрылся во время воздушной тревоги. Для разбирательств в город приехала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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