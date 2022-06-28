В ведомстве заявили, что оккупанты, среди прочего, хотят сломать дух украинцев.

Россия ведет кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. Оккупанты хотят сломать дух и разрушить единство украинцев.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга.

"В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в городе Киев и в Киевской, Черкасской и Одесской областях", - отметил Мотузяник.

По его данным, российские военные применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также береговые ракетные комплексы "Бастион".

"Кроме того, агрессор цинично нанес ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг, где находилось в то время более 1000 гражданских людей", - добавил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия за четыре дня выпустила по Украине 131 ракету. Однако наибольшее количество вражеских ракет было выпущено по Украине 4 дня назад - 53 крылатых ракеты.

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