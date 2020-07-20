В МВД заявляют, что следствие имеет доказательства отсутствия у Дугарь бесспорного алиби

Адвокаты неоднократно заявляли, что все доказательства причастности военной медсестры Яны Дугарь к убийству журналиста Павла Шеремета являются сфальсифицированными.

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что следствие имеет доказательства, свидетельствующие об отсутствии у подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугарь бесспорного алиби.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

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"В последнее время СМИ активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета как лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста", - говорится в сообщении.

В связи с этим в МВД утверждают, что имеют доказательства, которые указывают на причастность Дугарь к убийству Шеремета.

К этим доказательствам относятся: видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 года, на которых зафиксирована девушка, которая проводит разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон; заключение эксперта от 21 ноября 2019 года, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо – Дугарь.

Негласными следственными действиями зафиксировано, что Дугарь намеревалась передать сумку сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по прозвищу «Череп». Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено. Фоноскопической экспертизой подтверждено, что на записях голос именно Дугарь.

К доказательствам относятся изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия «Разведывательно-поисковые действия» и «Военная разведка» и другие доказательства.

При этом в МВД отметили, что стороной защиты Дугарь приводятся доказательства, которые в дальнейшем следствием были опровергнуты. В частности, речь идет о том, что защитниками предоставлена рецензия-опровержение на заключение эксперта от 21 ноября 2019 года, которым Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалистами Министерства юстиции Украины после изучения рецензии указано, что она слабая и выполнена с многочисленными нарушениями.

Также относительно роста подозреваемой, то Дугарь от замеров отказалась, но ее адвокаты выложили в Facebook фото, на котором ее рост составляет 174-175 см. К тому же при сравнении других лиц в сентябре 2019 года экспертами Киевского городского НИЭКЦ МВД Украины выяснено, что рост женщины-разведчицы составляет 167-174 см.

Как утверждают в МВД, сомнительными являются показания четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 года она находилась в госпитале в Покровске. При этом из 47 допрошенных лиц, которые проходили службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердило ее пребывания на службе во время совершения преступления; из 101 допрошенного лица, которые находились на лечении в госпитале, припоминают медицинскую сестру по имени Яна - 6 человек, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016 года.

Вместе с тем, документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие лишь в 4-х операциях, которые происходили на протяжении 1 июля 2016 года – 7 июля 2016 года. Записи за другие дни о ней отсутствуют.

Кроме того, стороной защиты неоднократно утверждалось о невозможности оставления Дугарь воинской части, в которой она проходила службу. Но только за два месяца документирования следствием доказано самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток.

"Таким образом можно прийти к выводу, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а поэтому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению", - говорится в сообщении МВД.

Вместе с тем из Военного архива изъяты истории болезни и другая медицинская документация госпиталя, где проходила службу Дугарь в июле 2016 года. На одной из истории болезни имеются ее подписи, которые в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены Дугарь после ноября 2016 года, то есть являются поддельными.

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"Также гражданин Хомицкий С.Г., который создавал алиби, давая показания в суде по мере пресечения отношении Яны Дугарь, заявил, что он уверенно помнит, что в ночь на 18.07.2016 он, находясь в данном госпитале, видел медицинскую сестру Дугарь Яну, однако допрошен следователями и предупрежден об ответственности за ложные показания, указал что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016", - говорится в сообщении.

При этом, несмотря на категоричную позицию подозреваемых относительно непричастности к совершению преступления и желание в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Дугарь отказалась от следующих следственных и процессуальных действий: от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы; отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа; отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы; отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого; отказалась от замеров роста.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают трех человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь.

Адвокаты Дугарь неоднократно заявляли, что все доказательства ее причастности к убийству Шеремета являются сфальсифицированными.

Сегодня, 20 июля, адвокаты сообщили, что подали в Офис генпрокурора ходатайство о закрытии против Дугарь уголовного производства "за отсутствием состава преступления".

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