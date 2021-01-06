По словам заместителя министра внутренних дел, результат экспертизы ожидаются через несколько недель, возможно, месяц.

Украинские эксперты уже проводят экспертизу голосов из обнародованных аудиозаписей предположительно разговоров руководства КГБ Беларуси, где обсуждали убийство журналиста Павла Шеремета.

Об этом в эфире Общественного радио сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, экспертизу голосов проводят украинские специалисты по фоноскопическим экспертизам. Это происходит в Украине.

«Для образца, если нельзя человека допросить для этого лично, будут брать какое-то его публичное выступление и будут сравнивать с записью. В этом случае придется идти именно по такому пути. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа», - добавил Геращенко.

Он также отметил, что убийство журналиста произошло на территории Украины, поэтому это дело, которое ведет исключительно наша страна, другие страны в этом производстве участия принимать не будут, только могут помогать по доброй воле раскрывать эти преступления.

«В случае с Беларусью, сомневаюсь, что она будет способствовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках (предположительно, представитель КГБ Беларуси, - ред.) его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать. Та же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей и здесь отсутствуют варианты для принуждения страны это сделать», - прокомментировал он.

Сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, опубликовавшего доказательства, чтобы установить больше обстоятельств, как делали эти записи.

По словам Геращенко, результат экспертизы будет известен через несколько недель, возможно, месяц.

Убийство Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполіції заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и в хранении взрывчатки

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

В Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу офиса генерального прокурора Украины.

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Автор: Инна Андалицкая