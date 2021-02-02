По словам председательствующей судьи, ходатайства прокурора будут рассмотрены в конце заседания.

Сегодня суд должен рассмотреть ходатайства прокурора о продлении мер пресечения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, дело слушает суд присяжных Шевченковского райсуда Киева в составе трех присяжных и двух судей.

Сегодня началось очередное заседание, на котором, кроме исследования материалов дела, суд должен решить вопрос о продлении или изменении мер пресечения для всех трех обвиняемых. Сроки действия мер пресечения истекают 7 февраля.

В начале заседания суд в очередной раз отказался в ходе заседания выпустить Антоненко из стеклянного бокса, чтобы облегчить его участие в рассмотрении дела и общение с адвокатами.

Также было отказано в допуске в зал суда лиц, желающих взять Антоненко на поруки, в частности, нескольких народных депутатов нынешнего и предыдущих созывов.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о первоочередном исследовании некоторых томов дела.

Сейчас суд перешел к исследованию письменных материалов дела.

По словам председательствующей судьи, ходатайства прокурора о продлении мер пресечения обвиняемым будут рассмотрены в конце заседания.

Убийство Павла Шеремета

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Впоследствии Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января 2021 года белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете в то время председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи